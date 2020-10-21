Курс євро оновив максимум за майже три роки

Національний банк України (НБУ) на 22 жовтня 2020 року встановив курс євро на рівні 33,53 гривень за євро. Це на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 22 жовтня встановлено на такому рівні: 33,5312 гривень за євро (+0,0268 грн). При цьому курс євро на 21 жовтня становить 33,5044 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс євро виріс до максимуму майже за три роки. Вище курс був 19 лютого 2018 року - 33,64 гривень за долар.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро в продажу не змінився - 33,51 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,49 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 22 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,27 гривень за долар. Курс на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 22 жовтня встановлено на такому рівні: 28,2737 гривень за 1 долар (-0,097 грн). При цьому курс долара на 21 жовтня становить 28,3707 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара до гривні знижується другий день поспіль після зростання минулого тижня.