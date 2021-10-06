Курс евро обновил годовой минимум
Фото: курс евро упал на 24 копейки (pixabay.com)
Национальный банк Украины (НБУ) на 6 октября 2021 года установил курс евро на уровне 30,41 гривен за евро. Это на 24 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 6 октября установлен на таком уровне: 30,4135 гривен за евро (-0,2401 грн). При этом курс евро на 5 октября составляет 30,6536 гривен за евро.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс евро упал до минимума более чем за год. Ниже курс был только 13 июля 2020 года - 30,3988 гривен за евро.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже снизился на 18 копеек до 30,45 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,43 гривен за евро.