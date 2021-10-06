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Курс евро обновил годовой минимум

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Украина, Среда 06 октября 2021 17:52
Курс евро обновил годовой минимум Фото: курс евро упал на 24 копейки (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 октября 2021 года установил курс евро на уровне 30,41 гривен за евро. Это на 24 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 6 октября установлен на таком уровне: 30,4135 гривен за евро (-0,2401 грн). При этом курс евро на 5 октября составляет 30,6536 гривен за евро.

Курс евро обновил годовой минимум

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро упал до минимума более чем за год. Ниже курс был только 13 июля 2020 года - 30,3988 гривен за евро.

Курс евро обновил годовой минимум

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 18 копеек до 30,45 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,43 гривен за евро.

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