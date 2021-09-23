Курс евро обновил годовой минимум

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 сентября 2021 года установил курс евро на уровне 31,28 гривен за евро. Это на 20 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 24 сентября установлен на таком уровне: 31,0846 гривен за евро (-0,2010 грн). При этом курс евро на 23 сентября составляет 31,2856 гривен за евро.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс евро упал до минимума с июля прошлого года. Ниже курс был только 16 июля 2020 года 31,0309 гривен за доллар.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
На межбанке Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 31,27 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,24 гривен за евро.