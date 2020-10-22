Курс евро начал снижаться после максимума почти за три года

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 октября 2020 года установил курс евро на уровне 33,41 гривен за евро. Это на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 23 октября установлен на таком уровне: 33,4106 гривен за евро (-0,1206 грн). При этом курс евро на 22 октября составляет 33,5312 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 33,44 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,42 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,26 гривен за доллар. Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 23 октября установлен на таком уровне: 28,2650 гривен за 1 доллар (-0,0087 грн). При этом курс доллара на 22 октября составляет 28,2737 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне снижается третий день подряд после роста на прошлой неделе.