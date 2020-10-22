ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Курс евро начал снижаться после максимума почти за три года

Автор: Александр Белоус

Единая европейская валюта начала дешеветь

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 октября 2020 года установил курс евро на уровне 33,41 гривен за евро. Это на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 23 октября установлен на таком уровне: 33,4106 гривен за евро (-0,1206 грн). При этом курс евро на 22 октября составляет 33,5312 гривен за евро.

Самые читаемые новости

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 33,44 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,42 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,26 гривен за доллар. Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 23 октября установлен на таком уровне: 28,2650 гривен за 1 доллар (-0,0087 грн). При этом курс доллара на 22 октября составляет 28,2737 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне снижается третий день подряд после роста на прошлой неделе.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Курс еврокурс НБУКурс гривны