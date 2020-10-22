Курс євро почав знижуватися після максимуму майже за три роки

Національний банк України (НБУ) на 23 жовтня 2020 року встановив курс євро на рівні 33,41 гривень за євро. Це на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 23 жовтня встановлено на такому рівні: 33,4106 гривень за євро (-0,1206 грн). При цьому курс євро на 22 жовтня становить 33,5312 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 33,44 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,42 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 23 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,26 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 23 жовтня встановлено на такому рівні: 28,2650 гривень за 1 долар (-0,0087 грн). При цьому курс долара на 22 жовтня становить 28,2737 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара до гривні знижується третій день поспіль після зростання минулого тижня.