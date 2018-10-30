Курс доллара на межбанке находится на уровне 28,17 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара падает на межбанковском рынке

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 30 октября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 28,17 грн/доллар, в покупке также снизился до 28,15 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 31,97 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,1900 - 28,2200 грн/доллар, евро 32,0520 - 32,0804 грн/евро, российский рубль 0,4283 - 0,4292 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1850 28,2150

EUR/UAH 31,9586 31,9701

RUB/UAH 0,4283 0,4291

Напомним, 29 октября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,1700 - 28,1900 грн/доллар, евро 32,0659 - 32,0886 грн/евро, российский рубль 0,4287 - 0,4293 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,20 грн/доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 30 октября установлен на таком уровне: 2820,2526 гривен за 100 долларов (-6,3458).