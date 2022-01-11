Курс евро поднялся до максимума с сентября прошлого года

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 января 2021 года установил курс евро на уровне 31,17 гривен за евро. Это на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 12 января установлен на таком уровне: 31,1722 гривен за евро (+0,0562 грн). При этом курс евро на 11 января составляет 31,116 гривен за евро.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, курс евро поднялся до максимума с конца сентября 2021 года. Выше курс был только 28 сентября - 31,1764 гривен за евро.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже вырос на 20 копеек до 31,29 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,27 гривен за евро.