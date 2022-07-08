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Курс евро к доллару упал до минимума за 20 лет: что происходит с европейской валютой

Фото: Курс евро к доллару упал до минимума за 20 лет (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Курс евро к доллару находится на минимуме за 20 лет и продолжает двигаться к паритету. Эта неделя стала худшей за четыре месяца для единой европейской валюты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

На этой неделе евро упал на 3,2% по отношению к доллару, так как инвесторы опасаются, что энергетический кризис, вызванный неопределенностью поставок газа из России, может привести к рецессии на континенте.

Единая валюта упала на 0,6% до 1,01005 доллара по отношению к доллару после достижения нового минимума за два десятилетия в 1,00720 доллара. Падение помогло поднять индекс доллара США до максимума за два десятилетия. В пятницу доллар вырос на 0,5% по отношению к корзине валют до 107,560.

"Рост цен на газ в ЕС и признаки нормирования энергоресурсов в Германии подчеркивают экзистенциальные риски для экономики еврозоны", - сказал Джереми Стретч, глава отдела валютной стратегии G10 в CIBC, добавив, что снижение евро к паритету "выглядит все более вероятным".

Фунт стерлингов должен снизиться вторую неделю подряд, но трейдеры заявили, что его падение на 1,8% на этой неделе было относительно скромным на фоне политического хаоса в Великобритании, связанного с уходом в отставку премьер-министра Бориса Джонсона. Фунт упал на 0,65% за день до 1,1948 доллара.

В то время как рост цен на энергоносители надеется подорвать уверенность и рост в Европе, инвесторы также обеспокоены состоянием экономики США, хотя самые последние данные оказались лучше ожиданий.

Доллар также держится высоко на развивающихся рынках, опусти на этой неделе несколько азиатских валют до многолетних минимумов, а индийскую рупию до рекордного минимума.

Напомним, в Украине единая европейская валюта также дешевеет вслед за мировыми рынками, поскольку у нас все курсы определяются через доллар.

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