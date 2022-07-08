RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Курс євро до долара впав до мінімуму за 20 років: що відбувається з європейською валютою

Фото: Курс євро до долара впав до мінімуму за 20 років (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс євро до долара знаходиться на мінімумі за 20 років і продовжує рухатися до паритету. Цей тиждень став найгіршим за чотири місяці для єдиної європейської валюти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

На цьому тижні євро впав на 3,2% по відношенню до долара, так як інвестори побоюються, що енергетична криза, викликана невизначеністю поставок газу з Росії, може призвести до рецесії на континенті.

Єдина валюта впала на 0,6% до 1,01005 долара по відношенню до долара після досягнення нового мінімуму за два десятиліття в 1,00720 долара. Падіння допомогло підняти індекс долара США до максимуму за два десятиліття. У п'ятницю долар виріс на 0,5% по відношенню до кошика валют до 107,560.

"Зростання цін на газ в ЄС і ознаки нормування енергоресурсів в Німеччині підкреслюють екзистенціальні ризики для економіки єврозони", - сказав Джеремі Стретч, глава відділу валютної стратегії G10 в CIBC, додавши, що зниження євро до паритету "виглядає все більш імовірним".

Фунт стерлінгів повинен знизитися другий тиждень поспіль, але трейдери заявили, що його падіння на 1,8% на цьому тижні було відносно скромним на тлі політичного хаосу у Великобританії, пов'язаного з відходом у відставку прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Фунт впав на 0,65% за день до 1,1948 долара.

У той час як зростання цін на енергоносії сподівається підірвати впевненість і зростання в Європі, інвестори також стурбовані станом економіки США, хоча останні дані виявилися кращими за очікування.

Долар також тримається високо на ринках, що розвиваються, опусти на цьому тижні кілька азіатських валют до багаторічних мінімумів, а індійську рупію до рекордного мінімуму.

Нагадаємо, в Україні єдина європейська валюта також дешевшає слідом за світовими ринками, оскільки у нас все курси визначаються через Долар.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс євро