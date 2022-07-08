Курс євро до долара впав до мінімуму за 20 років: що відбувається з європейською валютою

На цьому тижні євро впав на 3,2% по відношенню до долара, так як інвестори побоюються, що енергетична криза, викликана невизначеністю поставок газу з Росії, може призвести до рецесії на континенті.

Єдина валюта впала на 0,6% до 1,01005 долара по відношенню до долара після досягнення нового мінімуму за два десятиліття в 1,00720 долара. Падіння допомогло підняти індекс долара США до максимуму за два десятиліття. У п'ятницю долар виріс на 0,5% по відношенню до кошика валют до 107,560.

"Зростання цін на газ в ЄС і ознаки нормування енергоресурсів в Німеччині підкреслюють екзистенціальні ризики для економіки єврозони", - сказав Джеремі Стретч, глава відділу валютної стратегії G10 в CIBC, додавши, що зниження євро до паритету "виглядає все більш імовірним".

Фунт стерлінгів повинен знизитися другий тиждень поспіль, але трейдери заявили, що його падіння на 1,8% на цьому тижні було відносно скромним на тлі політичного хаосу у Великобританії, пов'язаного з відходом у відставку прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Фунт впав на 0,65% за день до 1,1948 долара.

У той час як зростання цін на енергоносії сподівається підірвати впевненість і зростання в Європі, інвестори також стурбовані станом економіки США, хоча останні дані виявилися кращими за очікування.

Долар також тримається високо на ринках, що розвиваються, опусти на цьому тижні кілька азіатських валют до багаторічних мінімумів, а індійську рупію до рекордного мінімуму.