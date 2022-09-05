Курс евро к доллару упал до 20-летнего минимума из-за энергокризиса в Европе

Германия объявила о планах потратить 65 млрд евро на защиту клиентов и предприятий от роста затрат. Энергетический кризис является дополнительным осложнением для Европейского центрального банка (ЕЦБ), поскольку на этой неделе он рассмотрит вопрос о том, насколько повысить процентные ставки.

"Европа столкнулась с ужасными энергетическими перспективами, с многочисленными сообщениями о том, как фирмы сокращают производство", - сказал Тапас Стрикленд, глава отдела рыночной экономики в NAB.

ЕЦБ, несомненно, решит повысить ставки на этой неделе. "Рынки близки к полной оценке повышения на 75 б. п.", - добавил он.

Ожидается, что центральные банки Канады и Австралии также повысят процентные ставки на этой неделе, в то время как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявит о дальнейших шагах по борьбе с инфляцией.

В то время как августовский отчет о занятости в США показал некоторые благоприятные признаки охлаждения на рынке труда, инвесторы по-прежнему склоняются к повышению ФРС на 75 базисных пунктов в этом месяце.

Доллар держался на уровне 140,33 иены, немного не дотянув до 24-летнего максимума в 140,80. Фунт стерлингов торговался на уровне 1,1468 доллара - на уровне, который в последний раз наблюдались в марте 2020 года в начале пандемии. Падение до 1,1412/13 доллара приведет значениям 1985 года.

"Теперь мы ожидаем, что курсы евро/доллар и фунт/доллар достигнут 0,90 и 1,05 соответственно в следующем году, поскольку сказываются экономический спад и потрясения в условиях торговли, поразившие регион ", - сказал Йонас Гольтерманн, старший экономист Capital Economics.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила в воскресенье, что в первую неделю своего пребывания у власти она примет немедленные меры для решения проблемы роста счетов за электроэнергию и увеличения поставок энергии, если она, как ожидается, будет назначена премьер-министром в понедельник.

Цены на нефть были поддержаны ожиданиями роста цен на газ в Европе. "В конечном счете, Германии необходимо будет сократить потребление природного газа на 15%, чтобы газохранилища не опустошались. Вероятность нормирования газа весьма высока, так как даже при заполнении на 95% его хватит только на 2,5 месяца", - считают аналитики ANZ.

Цена на нефть марки Brent выросла на 2,12 доллара до 95,15 доллара, а цена на нефть в США выросла на 1,88 доллара до 88,75 доллара за баррель.