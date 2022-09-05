Нефть дорожает перед встречей ОПЕК+

Цены на нефть подскочили выше 1 доллара за баррель в понедельник, продолжая рост. Инвесторы ожидают возможных шагов производителей ОПЕК+ по сокращению добычи и поддержке цен на встрече позже в тот же день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2%, до 94,90 доллара за баррель после роста на 0,7% в пятницу. Американская нефть West Texas Intermediate выросла на 2% до 88,60 долларов за баррель,выше после роста на 0,3% на предыдущей сессии.

Рынки США закрыты в связи с государственным праздником - Днем труда.

На встрече позднее в понедельник Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, группа, известная как ОПЕК+, могут принять решение сохранить текущие уровни добычи или даже сократить добычу, чтобы поддержать цены, несмотря на то, что поставки остаются ограниченными

"ОПЕК+, скорее всего, будет поддерживать добычу достаточно жестко, чтобы удержать цену на нефть на фоне перебоев со спросом, вызванных возобновлением карантина в некоторых частях Китая", - сказала Тина Тэн, аналитик CMC Markets.

Россия, второй по величине производитель нефти в мире и ключевой член ОПЕК+, в настоящее время не поддерживает сокращение добычи, и, вероятно, группа сохранит добычу на неизменном уровне, когда соберется в понедельник, сообщила в воскресенье Wall Street Journal со ссылкой на неназванных источников.

Несмотря на возможность сокращения производства, Тенг из CMC отметил, что риски снижения также остаются, назвав потенциальный экспорт из Ирана на фоне продолжающихся переговоров по ядерной сделке и опасения рецессии в качестве двух таких рисков.

Цены на нефть снизились за последние три месяца после достижения многолетнего максимума в марте . Нефть дешевеет из-за опасений, что повышение процентных ставок и ограничение распространения COVID-19 в некоторых частях Китая, крупнейшего в мире импортера нефти, могут замедлить глобальный экономический рост и снизить спрос на нефть

В настоящее время 33 города в Китае находятся под частичной или полной блокировкой, что затронуло более 65 миллионов жителей, по оценкам местных СМИ, поскольку вторая по величине экономика мира придерживается своей строгой политики нулевого COVID.

Переговоры о возрождении ядерной сделки Запада с Ираном, заключенной в 2015 году, затянулись, хотя соглашение может позволить Тегерану увеличить экспорт и улучшить глобальные поставки.

По словам западного дипломата, Белый дом в пятницу отверг связь сделки с прекращением расследований ядерной наблюдательной службой ООН через день после того, как Иран вновь открыл этот вопрос.