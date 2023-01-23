Курс євро до долара зріс до 9-місячного максимуму: що стало причиною

Євро досяг дев'ятимісячного максимуму щодо долара. Більш агресивні коментарі щодо відсоткових ставок у Європі контрастували з оцінками дій Федеральної резервної системи США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Євро сягнув рівня 1,0903 за долар. Валюті допоміг член керуючої ради Європейського центрального банку (ЄЦБ) Клаас Кнот, який заявив, що відсоткові ставки зростуть на 50 базисних пунктів як у лютому, так і в березні і продовжать зростати наступні місяці.

У США прогнозується менш агресивне підвищення ставок. Інвестори також очікують зниження ставок у США приблизно на 50 базисних пунктів у другій половині року, що відображає м'якіші дані щодо інфляції.

Екстрені огляди виробничої сфери за січень, які мають бути опубліковані цього тижня, за прогнозами, покажуть більшого покращення в Європі, ніж у Сполучених Штатах, частково завдяки зниженню цін на енергоносії.

"Якщо вірити останнім дослідженням PMI, США втратили свої позиції лідера глобального зростання. Тим часом, ціни на газ впали на 60% з початку грудня, що різко зменшило негативний вплив шоку умов торгівлі на єврозону євро", - сказав Рей Аттрілл, голова відділу валютної стратегії у NAB.

Крім того, інфляція в США падатиме далі і швидше, ніж прогнозує ФРС, додав він. "Згідно з цим сценарієм, долар США може впасти ще більше цього року", - повідомив аналітик.

Аттрілл тепер прогнозує, що євро досягне 1,10 долара до березня та 1,17 долара до кінця року.

Курс долара до кошику валют 23 січня перебуває на 101,740, що лише трохи вище порівняно з нещодавнім восьмимісячним мінімумом 101,510.