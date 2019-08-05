Курс доллара значительно вырос после обвала на прошлой неделе

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 августа 2019 года установил официальный курс доллара на отметке 25,35 гривен за доллар, что еще 19 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 5 августа установлен на таком уровне - 2553,7711 гривен за 100 долларов (-18,7792 гривен). При этом курс доллара на 2 августа составлял 2534,9919 гривен за 100 долларов.

Напомним, в минувшую пятницу торги по доллару на межбанковском валютном рынке пребывали в диапазоне 25,4000 - 25,4400 грн/доллар, евро 28,1711 - 28,2129 грн/евро, российский рубль 0,3930 - 0,3938 грн/рубль.

Рост американской валюты также поддержал рынок наличной валюты. Днем 2 августа курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим банковским днем вырос на 20 копеек - до 25,65 гривен за доллар, курс евро в продаже вырос на 29 копеек - до 28,54 гривен за евро.

Отметим, аналитики объясняли укрепление гривны в последние дни устойчивым спросом нерезидентов на облигации внутреннего государственного займа, номинированные в гривне.