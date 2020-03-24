Курс доллара замедлил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 24 марта 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 18 копеек до 27,83 гривен за доллар, курс в покупке до 27,73 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 28 копеек до 30,14 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,7300 - 27,8300 грн/доллар, евро 30,0381 - 30,1454 грн/евро, российский рубль 0,3506 - ,3521 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,7300 27,8300 EUR/UAH 30,0381 30,1454 RUB/UAH 0,3506 0,3521

Напомним, 23 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,5800 - 27,6500 грн/доллар, евро 29,7753 - 29,8481 грн/евро, российский рубль 0,3456 - 0,3467 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 28,1126 гривен за доллар, что на 38 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 24 марта установлен на таком уровне: 28,1126 гривен за 1 доллар (+0,374 грн). При этом курс доллара на 23 марта составляет 27,7386 гривен за 1 доллар.

Как сообщало РБК-Украина, в НБУ заметили спад ажиотажного спроса населения на валюту. На минувшей неделе, в среду и четверг, 18-19 марта, впервые с начала острой фазы коронавирусного кризиса жители Украины сдали в кассы банков больше валюты, чем купили.

Согласно прогнозу аналитиков Альпари, курс доллара к гривне будет расти в течение этой недели. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7-27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/28,0 грн.