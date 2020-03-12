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Курс доллара замедлил рост на межбанке

Новости » Финансы   

НБУ продает валюту из-резервов с целью погасить ажиотажный спрос

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 12 марта 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 9 копеек до 25,84 гривен за доллар, курс в покупке до 25,82 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 29,11 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,8200 - 25,8450 грн/доллар, евро 29,0888 - 29,1143 грн/евро, российский рубль 0,3467 - 0,3473 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

25,8200

25,8450

EUR/UAH

29,0888

29,1143

RUB/UAH

0,3467

0,3473

Напомним, 11 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,7200 - 25,7500 грн/доллар, евро 29,0893 - 29,1206 грн/евро, российский рубль 0,3552 - 0,3558 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 25,62 гривен за доллар, что на 31 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 марта установлен на таком уровне: 25,6240 гривен за 1 доллар (+0,3105 грн). При этом курс доллара на 11 марта составляет 25,3135 гривен за 1 доллар.

Напомним, резкий скачок курса доллара произошел 10 марта после обвала мировых бирж, вызванных опасениями мировой рецессии из-за эпидемии коронавируса.

Национальный банк 10 марта вышел с интервенцией по продаже валюты и продал 270 млн долларов для сдерживания резкого роста курса доллара. НБУ 11 марта продал на межбанковском валютном рынке 350 млн долларов, поскольку спрос на валюту продолжает существенно превышать предложение

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