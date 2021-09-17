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Курс доллара растет третий день подряд

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Украина, Пятница 17 сентября 2021 16:02
Курс доллара растет третий день подряд Фото: курс доллара вырос на 4 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,70 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 20 сентября установлен на таком уровне: 26,7028 гривен за 1 доллар (+0,0356 грн). При этом курс доллара на 17 сентября составляет 26,6672 гривен за 1 доллар.

Курс доллара растет третий день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара растет третий день подряд после того, как он упал до минимума более чем за год.

Курс доллара растет третий день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 17 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,69 гривен за доллар, курс в покупке до 26,67 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 31,43 гривен за евро.

Прогноз

В сентябре курс доллара может стабилизироваться вблизи нынешних уровней. По прогнозу аналитиков, к концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,6-27,1 грн.

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