Курс доллара вырос на закрытии межбанка

Курс доллара на межбанке в продаже 16 декабря 2019 года вырос на 2 копейки до 23,51 гривен за доллар, курс в покупке до 23,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 26,21 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 23,4950 - 23,5150 грн/доллар, евро 26,1890 - 26,2168 грн/евро, российский рубль 0,3758 - 0,3764 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,4950 23,5150 EUR/UAH 26,1890 26,2168 RUB/UAH 0,3758 0,3764

Напомним, 13 декабря 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,4850 - 23,4950 грн/доллар, евро 26,1814 - 26,1922 грн/евро, российский рубль 0,3746 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 16 декабря курс доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 23,53 гривен за доллар, курс евро снизился на 4 копейки до 26,25 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,31 (23,35 - 13 декабря), продажи - 23,53 (23,55 - 13 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 25,88 (25,93 - 13 декабря), продажи - 26,25 (26,29 - 13 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,46 (3,46 - 13 декабря), продажи 3,78 (3,79 - 13 декабря) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,4903 гривен за доллар, что почти на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 17 декабря установлен на таком уровне: 2349,0376 гривен за 100 долларов (-0,7620 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 16 декабря - 2349,7996 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (13 января 2016 года) - 2326,6758 гривен за 100 долларов.