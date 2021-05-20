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Курс долара виріс поле досягнення 9-місячного мінімуму

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Україна, Четвер 20 травня 2021 16:00
Курс долара виріс поле досягнення 9-місячного мінімуму Фото: курс долара виріс після падіння до мінімуму майже за 9 місяців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 21 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,46 гривень за долар. Курс на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 21 травня встановлено на такому рівні: 27,4665 гривень за 1 долар (+0,0499 грн). При цьому курс долара на 20 травня становить 27,4166 гривень за 1 долар.

Курс долара виріс поле досягнення 9-місячного мінімуму

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара виріс після того, як він знизився до мінімуму майже за 9 місяців.

Курс долара виріс поле досягнення 9-місячного мінімуму

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 20 травня 2021 року у продажу порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 4 копійки до 27,47 гривень за долар, курс у купівлі до 27,45 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 4 копійки до 32,49 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,4 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4/27,6 грн.

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