Курс долара виріс після падіння до мінімуму з травня 2020 року

Національний банк України (НБУ) на 27 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,64 гривень за долар. Курс на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 27 вересня встановлений на такому рівні: 26,6422 гривень за 1 долар (+0,115 грн). При цьому курс долара на 24 вересня становить 26,5272 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара виріс після того, як він впав до мінімуму з травня минулого року.

Скріншот (bank.gov.ua)