Курс доллара вырос на межбанке на 40 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 10 марта 2020 года вырос на 40 копеек до 25,41 гривен за доллар, курс в покупке до 25,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 50 копеек до 26,88 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,3750 - 25,4100 грн/доллар, евро 28,8463 - 26,8860 грн/евро, российский рубль 0,3526 - 0,3533 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,3750 25,4100 EUR/UAH 28,8463 26,8860 RUB/UAH 0,3526 0,3533

Напомним, 6 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,9800 - 25,0100 грн/доллар, евро 28,3498 - 28,3838 грн/евро, российский рубль 0,3654 - 0,3660 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 10 марта курс доллара продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 80 копеек до 25,86 гривен за доллар, курс евро вырос на 1 гривну 10 копеек до 29,07 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,98 (24,57 - 6 марта), продажи - 25,86 (24,66 - 6 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,12 (27,49 - 6 марта), продажи - 29,07 (27,97 - 6 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,18 (3,41 - 6 марта), продажи 3,69 (3,78 - 6 марта) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 25,31 гривен за доллар, что на 39 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 11 марта установлен на таком уровне: 25,3135 гривен за 1 доллар (+0,3920 грн). При этом курс доллара на 10 марта составляет 24,9215 гривен за 1 доллар.

Отметим, Национальный банк во вторник, 10 марта, вышел с интервенцией по продаже валюты и по состоянию на 13:00 продал 250 млн долларов.