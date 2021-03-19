Курс доллара вырос на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 19 марта 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,72 гривен за доллар, курс в покупке до 27,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 32,94 гривен за евро.

Напомним, торги по доллару на межбанке 18 марта 2021 года закрылись в диапазоне: 27,6850 - 27,7100 грн/доллар, евро 32,9977 - 33,0156 грн/евро, российский рубль 0,3732 - 0,3735 грн/рубль.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,7000 - 27,7200 грн/доллар, евро 32,9214 - 32,9452 грн/евро, российский рубль 0,3740 - 0,3744 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,71 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 22 марта установлен на таком уровне: 27,7184 гривен за 1 доллар (+0,0356 грн). При этом курс доллара на 18 марта составляет 27,6828 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет после снижения накануне.