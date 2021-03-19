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Курс долара виріс на міжбанку

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продаж 19 березня 2021 року в порівнянні із закриттям попередній сесії виріс на 1 копійку до 27,72 гривень за долар, курс купівлі до 27,70 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 32,94 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,7000 - 27,7200 грн/долар, євро 32,9214 - 32,9452 грн/євро, російський рубль 0,3740 - 0,3744 грн/рубль.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 18 березня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,6850 - 27,7100 грн/долар, євро 32,9977 - 33,0156 грн/євро, російський рубль 0,3732 - 0,3735 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 22 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,71 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 22 березня встановлено на такому рівні: 27,7184 гривень за 1 долар (+0,0356 грн). При цьому курс долара на 18 березня становить 27,6828 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара зростає після зниження напередодні.

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