Курс доллара вырос на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 30 июля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 9 копеек до 27,73 гривен за доллар, курс в покупке до 27,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 20 копеек до 32,69 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7000 - 27,7300 грн/доллар, евро 32,6610 - 32,6936 грн/евро, российский рубль 0,3765 - 0,3771 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,7000 27,7300 EUR/UAH 32,6610 32,6936 RUB/UAH 0,3765 0,3771

Отметим, 29 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,6250 - 27,6450 грн/доллар, евро 32,4731 - 32,4966 грн/евро, российский рубль 0,3813 - 0,3818 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины сегодня, 30 июля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 7 копеек до 27,74 гривен за доллар. Курс евро снизился на 4 копейки до 32,55 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,51 (27,58 - 29 июля), продажи - 27,74 (27,81 - 29 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,00 (32,02 - 29 июля), продажи - 32,55 (32,59 - 29 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,50 (3,50 - 29 июля), продажи 3,90 (3,90 - 29 июля) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,69 гривен за доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 30 июля установлен на таком уровне: 27,6867 гривен за 1 доллар (+0,0016 грн). При этом курс доллара на 28 июля составляет 27,6851 гривен за 1 доллар.