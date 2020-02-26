Курс доллара вырос на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 26 февраля 2020 года вырос на 5 копеек до 24,61 гривен за доллар, курс в покупке до 24,59 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 26,72 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,5900 - 24,6100 грн/доллар, евро 26,7046 - 26,7294 грн/евро, российский рубль 0,3769 - 0,3775 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,5900 24,6100 EUR/UAH 26,7046 26,7294 RUB/UAH 0,3769 0,3775

Напомним, 25 февраля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,5400 - 24,5600 грн/доллар, евро 26,5890 - 26,6107 грн/евро, российский рубль 0,3764 - 0,3769 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 26 февраля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 14 копеек до 24,66 гривен за доллар, курс евро вырос на 17 копеек до 26,81 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,43 (24,33 - 25 февраля), продажи - 24,66 (24,52 - 25 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,48 (26,34 - 25 февраля), продажи - 26,81 (26,64 - 25 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,48 (3,47 - 25 февраля), продажи 3,83 (3,83 - 25 февраля) грн за 10 рублей

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,64 гривен за доллар, что на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 февраля установлен на таком уровне: 24,6490 гривен за 1 доллар (+0,1183 грн). При этом курс доллара на 26 февраля составляет 24,5307 гривен за 1 доллар.