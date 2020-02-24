Курс доллара вырос на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 24 февраля 2020 года вырос на 5 копеек до 24,52 гривен за доллар, курс в покупке до 24,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 26,59 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,4900 - 24,5200 грн/доллар, евро 26,5721 - 26,5968 грн/евро, российский рубль 0,3737 - 0,3743 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4900 24,5200 EUR/UAH 26,5721 26,5968 RUB/UAH 0,3737 0,3743

Напомним, 21 февраля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,4500 - 24,4700 грн/доллар, евро 26,4940 - 26,5162 грн/евро, российский рубль 0,3792 - 0,3797 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 24 февраля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 копейку до 24,50 гривен за доллар, курс евро вырос на 3 копейки до 26,56 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,29 (24,27 - 21 февраля), продажи - 24,49 (24,49 - 21 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,24 (26,20 - 21 февраля), продажи - 26,56 (26,53 - 21 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,50 (3,52 - 21 февраля), продажи 3,86 (3,87 - 21 февраля) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,49 гривен за доллар, что на 4 копейки выше ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 25 февраля установлен на таком уровне: 24,4995 гривен за 1 доллар (+0,0465 грн). При этом курс доллара на 24 февраля составляет 24,4530 гривен за 1 доллар.