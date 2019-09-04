Курс доллара вырос на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 4 сентября 2019 года повысился на 2 копейки до 25,28 гривен за доллар, курс в покупке до 25,27 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 20 копеек до 27,84 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,2700 - 25,2850 грн/доллар, евро 27,8273 - 27,8413 грн/евро, российский рубль 0,3814 - 0,3818 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,2700 25,2850 EUR/UAH 27,8273 27,8413 RUB/UAH 0,3814 0,3818

Напомним, 3 сентября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,2400 - 25,2600 грн/доллар, евро 27,6327 - 27,6495 грн/евро, российский рубль 0,3767 - 0,3774 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 25,26 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 5 сентября установлен на таком уровне: 2526,3457 гривен за 100 долларов (-3,3408 гривен).

В то же время в обменных пунктах Украины 4 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 25,31 гривен за доллар, курс евро вырос на 1 копейку до 27,88 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,10 (25,13 - 3 сентября), продажи - 25,31 (25,36 - 3 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,43 (27,41 - 3 сентября), продажи - 27,88 (27,87 - 3 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,44 (3,45 - 3 сентября), продажи 3,84 (3,88 - 3 сентября) грн за 10 рублей.