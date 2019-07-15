Курс доллара вырос на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 15 июля 2019 года вырос на 8 копеек до 25,82 грн/доллар, курс в покупке до 25,79 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 29,09 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,7900 - 25,8200 грн/доллар, евро 29,0627 - 29,0913 грн/евро, российский рубль 0,4110 - 0,4117 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,7900 25,8200

EUR/UAH 29,0627 29,0913

RUB/UAH 0,4110 0,4117

Напомним, 12 июля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,7500 - 25,7800 грн/доллар, евро 29,0778 - 29,1176 грн/евро, российский рубль 0,4081 - 0,4092 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,74 грн/доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 16 июля установлен на таком уровне: 2574,092 гривен за 100 долларов (-1,9664 гривен)