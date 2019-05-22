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Курс доллара вырос на межбанке

Новости » Финансы    22.05.2019 - 10:40
Курс доллара вырос на межбанке

Доллар подорожал на 12 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 22 мая 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 12 копеек до 26,29 грн/доллар, курс в покупке до 26,27 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 29,31 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,2500 - 26,2900 грн/доллар, евро 29,2713 - 29,3159 грн/евро, российский рубль 0,4047 - 0,4081 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,2500    26,2900

EUR/UAH     29,2713    29,3159

RUB/UAH     0,4047      0,4081

Курс доллара вырос на межбанке

Напомним, 22 мая 2019 года торги по доллару на межбанке  торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1400 - 26,1650 грн/доллар, евро 29,1487 - 29,1739 грн/евро, российский рубль 0,4047 - 0,4052 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,11 грн/доллар, что на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 22 мая установлен на таком уровне: 2611,2451 гривен за 100 долларов (-9,0444 гривен).

Курс доллара немного вырос на межбанке НБУ снизил официальный курс доллара
Темы: Курс доллара
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