Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 3 апреля 2019 года снизился на 14 копеек до 27,08 грн/доллар, курс в покупке до 27,04 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 30,41 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,0400 - 27,0800 грн/доллар, евро 30,3713 - 30,4135 грн/евро, российский рубль 0,4137 - 0,4148 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,0400 27,0800

EUR/UAH 30,3713 30,4135

RUB/UAH 0,4137 0,4148

Напомним, 2 апреля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,1800-27,2250 грн/доллар, евро 30,4470-30,4947 грн/евро, российский рубль 0,4151-0,4160 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,08 грн/доллар, что на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 4 апреля установлен на таком уровне: 2708,1121 гривен за 100 долларов (+10,6963 гривен).

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин считает, что колебания курса после президентских выборов никак не связаны с политическими событиями и просто совпали по времени.