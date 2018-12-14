Курс долара виріс на міжбанку

Фото: колаж (Pіxabay)

Долар подорожчав на 5 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 14 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 5 копійок до 27,83 грн/долар, курс купівлі до 27,79 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 31,52 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 27,7900 - 27,8300 грн/долар, євро 31,4860 - 31,5286 грн/євро, російський рубль 0,4178 - 0,4186 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7900 27,8300

EUR/UAH 31,4860 31,5286

RUB/UAH 0,4178 0,4186

Нагадаємо, 13 грудня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,7400 - 27,7800 грн/долар, євро 31,4654 - 31,5108 грн/євро, російський рубль 0,4184 - 0,4192 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 14 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,86 грн/долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 14 грудня встановлено на такому рівні: 2786,7006 гривень за 100 доларів (+5,8871 гривень).