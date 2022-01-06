Курс доллара вырос до максимума с конца мая

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 января 2022 года установил официальный курс на уровне 27,49 гривен за доллар. Курс вырос на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за семь месяцев. Выше курс был только 31 мая 2021 года - 27,5004 гривен за доллар.

Официальный курс гривны к доллару на 10 января 2022 года установлен на таком уровне: 27,4977 гривен за 1 доллар (+0,0426 грн). При этом курс доллара на 6 января составляет: 27,4551 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 6 января 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией вырос на 8 копеек до 27,52 гривен за доллар, курс в покупке до 27,50 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 31,05 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу банкиров, курс доллара в 2022 году ожидается в коридоре 26-28 гривен. Аналитики банков учитывают различные факторы, которые влияют на валютный рынок.