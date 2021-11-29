Курс долара виріс до максимуму з кінця липня

Національний банк України (НБУ) на 30 листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,17 гривень за долар. Курс зріс на 7 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 30 листопада встановлено на такому рівні: 27,1739 гривень за 1 долар (+0,0706 грн). При цьому курс долара на 29 листопада становить: 27,1033 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара піднявся до максимуму за п'ять місяців. Вище курс був тільки 23 липня - 27,1915 гривень за долар.

Скріншот (bank.gov.ua)