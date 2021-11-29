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Курс долара виріс до максимуму з кінця липня

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Україна, Понеділок 29 листопада 2021 16:12
Курс долара виріс до максимуму з кінця липня Фото: курс долара виріс на 7 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 30 листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,17 гривень за долар. Курс зріс на 7 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 30 листопада встановлено на такому рівні: 27,1739 гривень за 1 долар (+0,0706 грн). При цьому курс долара на 29 листопада становить: 27,1033 гривень за 1 долар.

Курс долара виріс до максимуму з кінця липня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара піднявся до максимуму за п'ять місяців. Вище курс був тільки 23 липня - 27,1915 гривень за долар.

Курс долара виріс до максимуму з кінця липня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 29 листопада 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,15 гривень за долар, курс в покупці до 27,13 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 7 копійок до 30,57 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,6/27,8 грн.

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