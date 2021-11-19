Курс долара виріс до максимуму за 1,5 місяці
Національний банк України (НБУ) на 22 листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,56 гривень за долар. Курс на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс гривні до долара на 22 Листопада встановлено на такому рівні: 26,5694 гривень за 1 долар (+0,1267 грн). При цьому курс долара на 19 листопада становить 26,4427 гривень за 1 долар.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс долара виріс до максимуму за 1,5 місяці. Вище курс був тільки 5 жовтня 26,5722 гривень за долар.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 19 листопада 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,50 гривень за долар, курс в покупці до 26,48 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 30,05 гривень за євро.