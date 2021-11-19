ru ua
Пт, 19 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Курс долара виріс до максимуму за 1,5 місяці

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 19 листопада 2021 16:15
Курс долара виріс до максимуму за 1,5 місяці Фото: курс долара виріс на 12 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 22 листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,56 гривень за долар. Курс на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 22 Листопада встановлено на такому рівні: 26,5694 гривень за 1 долар (+0,1267 грн). При цьому курс долара на 19 листопада становить 26,4427 гривень за 1 долар.

Курс долара виріс до максимуму за 1,5 місяці

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара виріс до максимуму за 1,5 місяці. Вище курс був тільки 5 жовтня 26,5722 гривень за долар.

Курс долара виріс до максимуму за 1,5 місяці

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 19 листопада 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,50 гривень за долар, курс в покупці до 26,48 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 30,05 гривень за євро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс гривні Курс долара Курс НБУ
NEWS
Вчені знайшли раніше невідомий шлях проникнення COVID в мозок
Вчені знайшли раніше невідомий шлях проникнення COVID в мозок
DAILY
Заручники транзиту. Що загрожує Україні, якщо Росія припинить постачання газу по ГТС до Європи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заручники транзиту. Що загрожує Україні, якщо Росія припинить постачання газу по ГТС до Європи