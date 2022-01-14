Курс доллара вырос еще на 20 копеек и обновил максимум с апреля прошлого года

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 января 2022 года установил официальный курс на уровне 27,95 гривен за доллар. Курс вырос на 22 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума почти за девять месяцев. Выше курс был только 25 апреля 2021 года - 28,0642 гривен за доллар.

Официальный курс гривны к доллару на 17 января 2022 года установлен на таком уровне: 27,9514 гривен за 1 доллар (+0,2142 грн). При этом курс доллара на 14 января составляет: 27,7372 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 14 января 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией вырос на 6 копеек до 27,93 гривен за доллар, курс в покупке - 27,91 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 32,01 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу банкиров, в январе обменный курс может еще "просесть" - до 27,85-28 гривен/доллар.