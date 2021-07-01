Курс доллара вырос еще на 15 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 июля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,38 гривен за доллар. Курс на 16 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 2 июля установлен на таком уровне: 27,3841 гривен за 1 доллар (+0,1566 грн). При этом курс доллара на 1 июля составляет 27,2275 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Напомним, межбанк открылся снижением курса доллара. Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 1 июля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,29 гривен за доллар, курс в покупке до 27,27 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 7 копеек до 32,34 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели незначительный рост курса доллара к гривне. доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 гривен.