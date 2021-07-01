Курс доллара вырос еще на 15 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 июля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,38 гривен за доллар. Курс на 16 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 2 июля установлен на таком уровне: 27,3841 гривен за 1 доллар (+0,1566 грн). При этом курс доллара на 1 июля составляет 27,2275 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд после резкого падения. Скриншот (bank.gov.ua)