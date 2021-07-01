Курс доллара вырос еще на 15 копеек
Национальный банк Украины (НБУ) на 2 июля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,38 гривен за доллар. Курс на 16 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 2 июля установлен на таком уровне: 27,3841 гривен за 1 доллар (+0,1566 грн). При этом курс доллара на 1 июля составляет 27,2275 гривен за 1 доллар.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд после резкого падения.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
Напомним, межбанк открылся снижением курса доллара. Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 1 июля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,29 гривен за доллар, курс в покупке до 27,27 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 7 копеек до 32,34 гривен за евро.
Прогноз
По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели незначительный рост курса доллара к гривне. доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 гривен.