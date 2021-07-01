Курс долара виріс ще на 15 копійок

Національний банк України (НБУ) на 2 липня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,38 гривень за долар. Курс на 16 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 2 липня встановлено на такому рівні: 27,3841 гривень за 1 долар (+0,1566 грн). При цьому курс долара на 1 липня становить 27,2275 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара зростає другий день поспіль після різкого падіння.

Скріншот (bank.gov.ua)