Курс доллара вырос после длительного снижения

Официальный курс гривны к доллару на 21 мая установлен на уровне 27,46 гривен за доллар. Курс доллара вырос после того, как он снизился до минимума почти за 9 месяцев.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 мая 2021 года установил курс на таком уровне: 27,4665 гривен за 1 доллар (+0,0499 грн). При этом курс доллара на 20 мая составляет 27,4166 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 20 мая 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 27,47 гривен за доллар, курс в покупке до 27,45 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 32,49 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн.