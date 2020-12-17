Курс доллара вырос после длительного падения

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 27,81 гривен за доллар. Курс на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 18 декабря установлен на таком уровне: 27,8184 гривен за 1 доллар (+0,0811 грн). При этом курс доллара на 17 декабря составляет: 27,7373 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс вырос после того, как накануне он упал до минимума с начала сентября.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 17 декабря 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копеек до 27,85 гривен за доллар, курс в покупке до 27,83 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 34,07 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,0 грн.