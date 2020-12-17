Курс доллара приостановил падение на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар торгуется возле уровня 27,85 гривен, евро поднялся до 34 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 17 декабря 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копеек до 27,85 гривен за доллар, курс в покупке до 27,83 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 34,07 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,8300 - 27,8500 грн/доллар, евро 34,0555 - 34,0772 грн/евро, российский рубль 0,3817 - 0,3821 грн/рубль.

Отметим, 16 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8350 - 27,8550 грн/доллар, евро 33,9475 - 33,9719 грн/евро, российский рубль 0,3783 - 0,3788 грн/рубль. Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 27,73 гривен за доллар. Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 17 декабря установлен на таком уровне: 27,7373 гривен за 1 доллар (-0,0217 грн). При этом курс доллара на 16 декабря составляет: 27,759 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс упал до минимума за три месяца. В последний раз ниже курс был 7 сентября - 27,7325 гривен за доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,0 грн.