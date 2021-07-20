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Курс долара виріс після чотириденного падіння

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Україна, Вівторок 20 липня 2021 16:00
Курс долара виріс після чотириденного падіння Фото: курс долара виріс на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 21 липня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,22 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 21 липня встановлено на такому рівні: 27,2205 гривень за 1 долар (+0,0073 грн). При цьому курс долара на 20 липня становить 27,2132 гривень за 1 долар.

Курс долара виріс після чотириденного падіння

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження протягом чотирьох днів поспіль.

Курс долара виріс після чотириденного падіння

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара перейшов до зростання на міжбанку. Курс долара на міжбанку станом на 10:00 20 липня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,24 гривень за долар, курс в покупці до 27,22 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 10 копійок до 32,07 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,1/27,3 грн.

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