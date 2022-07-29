Курс доллара вырос до 41-42 гривен: сколько стоит валюта 29 июля

В обменных пунктах Украины сегодня, 29 июля 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 70 копеек до 41,05 гривен за доллар. Курс евро вырос на 85 копеек до 41,70 гривен за евро, курс злотого вырос на 5 копеек до 8,75 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 29 июля составляет 36,9965 гривен за евро (-0,1279 гривен).

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

При этом банки и обменные пункты в течение дня поднимают курсы и по большей части продают доллар по 42 гривны и выше.

Напомним, Национальный банк Украины ожидает снижения колебаний на наличном валютном рынке в ближайшее время. Для этого регулятор принял решения, которые должны увеличить объем предложения валюты и уменьшить спрос.

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