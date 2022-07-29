Курс долара зріс до 41-42 гривень: скільки коштує валюта 29 липня

В обмінних пунктах України сьогодні, 29 липня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 70 копійок до 41,05 гривень за долар. Курс євро виріс на 85 копійок до 41,70 гривень за євро, курс злотого виріс на 5 копійок до 8,75 гривень за злотий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
При цьому банки і обмінні пункти протягом дня піднімають курси і здебільшого продають долар по 42 гривні і вище.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого становить:
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 29 липня становить 36,9965 гривень за євро (-0,1279 гривень).
Нагадавши, Національний банк України очікує зниження коливань на готівковому валютному ринку найближчим часом. Для цього регулятор прийняв рішення, які повинні збільшити обсяг пропозиції валюти і зменшити попит.
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