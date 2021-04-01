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Курс долара відновив зростання на міжбанку

Новость на русском → Україна, Четвер 01 квітня 2021 17:13
Курс долара відновив зростання на міжбанку Фото: курс долара знову зростає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 1 квітня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,87 гривень за долар, курс купівлі до 27,85 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 32,76 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,8500 - 27,8700 грн/долар, євро 32,7460 - 32,7695 грн/євро, російський рубль 0,3646 - 0,3652 грн/рубль.

Курс долара відновив зростання на міжбанку

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 31 березня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,8450 - 27,8650 грн/долар, євро 32,6816 - 32,6995 грн/євро, російський рубль 0,3695 - 0,3699 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 2 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,83 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 2 квітня встановлено на такому рівні: 27,8324 гривень за 1 долар (+0,0098 грн). При цьому курс долара на 1 квітня становить 27,8226 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара зростає після падіння протягом двох днів підряд.

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