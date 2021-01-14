Курс доллара возобновил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 14 января 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 28,07 гривен за доллар, курс в покупке до 28,05 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 34,01 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,0550 - 28,0750 грн/доллар, евро 33,9914 - 34,0156 грн/евро, российский рубль 0,3819 - 0,3823 грн/рубль.

Отметим, 13 января торги по доллару закрылись в диапазоне 28,0200 - 28,0400 грн/доллар, евро 34,0891 - 34,1106 грн/евро, российский рубль 0,3798 - 0,3803 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,06 гривен за доллар. Курс на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 15 января установлен на таком уровне: 28,0609 гривен за 1 доллар (+0,0904 грн). При этом курс доллара на 14 января составляет: 27,9705 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после пяти дней падения подряд.