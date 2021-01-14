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Курс долара відновив зростання на міжбанку

Автор: Олександр Білоус

Долар коштує дорожче 28 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 14 січня 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 28,07 гривень за долар, курс купівлі до 28,05 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 34,01 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,0550 - 28,0750 грн/долар, євро 33,9914 - 34,0156 грн/євро, російський рубль 0,3819 - 0,3823 грн/рубль.

Відзначимо, 13 січня торги по долару закрилися в діапазоні 28,0200 - 28,0400 грн/долар, євро 34,0891 - 34,1106 грн/євро, російський рубль 0,3798 - 0,3803 грн/рубль.

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Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 15 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,06 гривень за долар. Курс на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 15 січня встановлено на такому рівні: 28,0609 гривень за 1 долар (+0,0904 грн). При цьому курс долара на 14 січня становить: 27,9705 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара виріс після п'яти днів поспіль падіння.

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