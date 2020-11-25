Курс долара відновив зростання на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар піднявся вище рівня 28,40 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 25 листопада 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 8 копійок до 28,43 гривень за долар, курс купівлі до 28,34 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 21 копійку до 33,85 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,4150 - 28,4350 грн/долар, євро 33,8337 - 33,8575 грн/євро, російський рубль 0,3744 - 0,3748 грн/рубль.

Відзначимо, 23 листопада торги по долару закрилися в діапазоні 28,3450 - 28,3550 грн/долар, євро 33,6254 - 33,6432 грн/євро, російський рубль 0,3729 - 0,3733 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 26 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,38 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 26 листопада встановлено на такому рівні: 28,3816 гривень за 1 долар (+0,0075 грн). При цьому курс долара на 25 листопада становить: 28,3741 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс зростає шостий день поспіль після трьох днів зниження.