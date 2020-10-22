Курс долара відновив зростання на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар торгується вище рівня 28,25

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 22 жовтня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,27 гривень за долар, курс купівлі до 28,25 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 33,47 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,2500 - 28,2700 грн/долар, євро 33,4536 - 33,4773 грн/євро, російський рубль 0,3663 - 0,3667 грн/рубль.

Зазначимо, 21 жовтня торги по долару закрилися в діапазоні 28,2400 - 28,2600 грн/долар, євро 33,4954 - 33,5135 грн/євро, російський рубль 0,3677 - 0,3681 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 22 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,27 гривень за долар. Курс на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 22 жовтня встановлено на такому рівні: 28,2737 гривень за 1 долар (-0,097 грн). При цьому курс долара на 21 жовтня становить 28,3707 гривень за 1 долар.

Прогноз

Як повідомляло РБК-Україна, українці погіршили очікування курсом гривні до долара. За даними щомісячного дослідження компанії Info Sapiens, індекс девальваційних очікувань зріс на 3,9 п. - до значення 160,8.