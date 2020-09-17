Курс доллара возобновил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 17 сентября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 9 копеек до 28,15 гривен за доллар, курс в покупке до 28,13 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 33,23 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 28,1300 - 28,1500 грн/доллар, евро 33,2159 - 33,2395 грн/евро, российский рубль 0,3735 - 0,3739 грн/рубль.

Отметим, торги по доллару на межбанке 16 сентября 2020 года закрылись в диапазоне: 28,0400 - 28,0600 грн/доллар, евро 33,2161 - 33,2398 грн/евро, российский рубль 0,3740 - 0,3744 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,11 гривен за доллар. Курс менее чем на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 18 сентября установлен на таком уровне: 28,1127 гривен за 1 доллар (-0,0068 грн). При этом курс доллара на 16 сентября составляет 28,1195 гривен за 1 доллар.