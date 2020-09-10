ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Межбанк закрылся ростом курса доллара

Киев, Четверг 10 сентября 2020 17:06
Межбанк закрылся ростом курса доллара
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Доллар поднялся выше уровня 27,85 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 10 сентября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,87 гривен за доллар, курс в покупке до 27,85 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 17 копеек до 33,16 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,8500 - 27,8700 грн/доллар, евро 33,1442 - 33,1653 грн/евро, российский рубль 0,3723 - 0,3729 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,8500

27,8700

EUR/UAH

33,1442

33,1653

RUB/UAH

0,3723

0,3729

Межбанк закрылся ростом курса доллара

Отметим, торги по доллару на межбанке 9 сентября 2020 года закрылись в диапазоне: 27,8300 - 27,8500 грн/доллар, евро 32,8922 - 32,9159 грн/евро, российский рубль 0,3683 - 0,3687 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 27,83 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 11 сентября установлен на таком уровне: 27,8346 гривен за 1 доллар (+0,0050 грн). При этом курс доллара на 4 сентября составляет 27,8296 гривен за 1 доллар.

Читайте РБК-Украина в Google News

Курс доллара Новости Украины Экономика Курс доллараКурс рубляКурс евро
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь